Bendelid wisselde 2,5 ton aan bitcoins in op het station

Kijkshop dicht: personeel op straat, paniek bij klanten

19:33 Alle 70 winkels van Kijkshop sluiten hun deuren. De Zweedse eigenaar The One vraagt morgen het faillissement aan bij de rechter, zo laat de investeerder weten. De ongeveer 400 medewerkers komen op straat te staan. Het nieuws over de sluiting veroorzaakt paniek onder mensen die op een Kijkshop-bestelling wachten.