Ben jij een echte koopjesjager? Bewijs het hier!

Concurren­tie springt in gat Ryanair Eindhoven

12:30 Verschillende luchtvaartmaatschappijen zijn dankbaar in het gat gesprongen in de winterdienstregeling op luchthaven Eindhoven. Dit nadat de Ierse prijsvechter Ryanair zijn Brabantse basis sloot en als gevolg daarvan minder slots nodig had.