Bedrijven in Rusland staan voor ‘duivels dilemma’: ‘Je laat ook je werknemers in de steek’

Domper voor boa’s: géén back-up bij controle nachtclubs, ‘Maar de feesten gaan door’

De Arbeidsinspectie gaat zaterdagavond niet controleren of boa’s tijdens de heropening van de clubs onder veilige omstandigheden hun werk kunnen doen. Het is voor de inspectie onduidelijk of gemeenten al dan niet gaan handhaven en of de politie in alle gevallen gaat staken, zo laat een woordvoerder weten. Vakbond BOA ACP reageert teleurgesteld en geeft nu aan dat van fysieke handhaving geen sprake meer kan zijn.

11 februari