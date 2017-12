Bedrijfsleven warmt langzaam op voor elektrisch vrachtbeest van Tesla

Eerder bestelden andere Amerikaanse bedrijven als winkelketen Wal-Mart, voedseldistributeur Sysco en logistiek dienstverlener DHL al vrachtwagens bij Tesla. Volgens Reuters zijn er al zeker 267 reserveringen voor de trucks binnengekomen. Bierbrouwer Anheuser-Busch heeft een bestelling geplaatst van 40 elektrische trucks.



Niet alleen in Amerika groeit voorzichtig de belangstelling. In Nederland had transportbedrijf Breytner uit Rotterdam eind vorige maand de primeur. ,,We willen graag voorop lopen in elektrisch transport, en dus ook met deze Tesla”, aldus Marie-José Baartmans, directeur van Breytner, in een persverklaring.



De vrachtwagen is een nieuwe poging van Tesla om de economie weg te halen bij de fossiele brandstoffen. De truck kan volgens Musk na het maximale bereik in dertig minuten tijd opgeladen worden om weer een afstand van ruim 600 kilometer te kunnen afleggen. ,,Hij kan opladen terwijl je de vrachtwagen uitlaadt", aldus Musk. Snel weer kunnen laden is ook nodig, een conventionele vrachtwagen kan met volle dieseltanks wel 1600 kilometer afleggen.