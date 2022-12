Bedrijf achter Vliegtickets.nl failliet verklaard, deel gedupeerden ziet waarschijnlijk niets terug van geld

Otravo organiseert niet zelf reizen, maar bemiddelt in tickets, hotelreserveringen en autoverhuur: een tussenpersoon. Het bedrijf verklaarde vrijdag dat klanten die al een ticket hebben ontvangen zich geen zorgen hoeven te maken en geen actie hoeven te ondernemen. Reizigers die nog geen ticket hadden gekregen, kregen het advies om direct contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij.

Dat is ook wat ANVR, de brancheorganisatie voor reisorganisaties, adviseert: ,,Vliegtickets.nl acteert als tussenpersoon. Als mensen hun tickets, geprint en wel, hebben gekregen van de luchtvaartmaatschappij zijn ze waarschijnlijk veilig. Met de luchtvaartmaatschappij is niks aan de hand. Het is problematisch voor de mensen die wel hebben betaald aan Vliegtickets.nl, maar geen ticket hebben ontvangen. Zij weten niet of er met hun geld is betaald.’’

Niet verzekerd

Het is volgens ANVR onduidelijk om hoeveel mensen het gaat. De kans is groot dat mensen die zijn gedupeerd, niets terugzien van hun geld: tickets van Vliegtickets.nl zijn niet verzekerd bij garantiefonds SGR, de organisatie is geen lid. Otravo ontstond in 2014 door een fusie van Vliegtickets en WTC. Later kwamen daar meer merken bij. Otravo heeft een jaaromzet van bijna 2 miljard euro.

Het is niet duidelijk hoeveel klanten nog wachten op een al besteld ticket, zegt ook curator Duco van Dongen. Over de oorzaak van het bankroet kan hij ook nog niets zeggen. ,,Mijn aandacht gaat nu eerst uit naar de reizigers en waar zij aan toe zijn.”

