‘Beddengoed gaat wel tien keer over de kop’

Zijn dure merken niet beter?

,,Niet per se, nee. Ik heb weleens twee dekbedovertrekken gezien uit hetzelfde, hogere segment, met exact dezelfde constructie van het katoen. Alleen was de een twee keer zo duur als de andere. De consument denkt waarschijnlijk dat de duurdere variant beter is, maar dat is dus feitelijk niet het geval. Het is een gigantische markt - iedereen heeft immers beddengoed nodig - maar de kennis erover bij consumenten is miniem.’’



Prijsvechters in de beddentextiel stunten met superlage prijzen. Hoe kan dat?

,,Dat is een segment op zich. Maar laat ik het zo zeggen: het is onmogelijk om voor 20 euro een dekbedovertrek te maken van een goede kwaliteit onder goede milieu- en arbeidsomstandigheden. Echt, out of the question. Bedenk eens hoeveel stof er nodig is voor een dekbedovertrek in verhouding tot een T-shirt, en een T-shirt voor 20 euro is al goedkoop.’’