Barbiers blijven populair

Begin 2014 waren er nog 216 barbiers. De explosieve stijging hangt volgens de KvK met de opkomst van snor en baard in het modebeeld. Het aantal barbiers is het grootst in de provincie Zuid-Holland. Daar zijn er 283 gevestigd. Ook in Noord-Holland (160 barbiers), Noord-Brabant (134 stuks) en Gelderland (124 stuks) is de barbier populair. In Friesland zijn 16 barbiers werkzaam en in Drenthe zijn het er 19.