Barbie heeft nu ook pop met syndroom van Down

Met de lancering van de nieuwe pop wil Mattel een ‘steentje bijdragen om de stigmatisering in de samenleving tegen te gaan’.

,,Spelen met een pop die uit een andere leefwereld komt, kan het kind meer begrip en een groter gevoel van empathie bijbrengen. En dat leidt tot een meer inclusieve samenleving waarin plek is voor iedereen’’, zegt Lisa McKnight namens de poppenmaker in de persverklaring. ,,We willen alle kinderen de kans bieden om zichzelf te zien in Barbie en ze tegelijkertijd aanmoedigen om met poppen te spelen die niet op hen lijken.’’

‘Ogen staan lichtjes schuin’

Het gezicht en het lichaam van de nieuwe pop zijn ‘een getrouwe weergave’ van vrouwen met het syndroom van Down. Zo is de pop korter en heeft ze een langer bovenlijf. ‘Het gezicht is ronder, met kleinere oren en een platte neusbrug, terwijl de amandelvormige ogen lichtjes schuin staan’, meldt Mattel. Om de pop zoveel mogelijk te laten lijken op een levensecht persoon met het syndroom van Down heeft de fabrikant nauw samengewerkt met de National Down Syndrome Society (NDSS) uit Amerika.

Een van de ambassadeurs die meehelpt bij de lancering van de nieuwe barbiepop is het Nederlandse model en influencer Enya (26). Zij zegt: ,,Als kind was Barbie een groot deel van mijn jeugd en die van mijn zus, dus het feit dat er nu een Barbie is die op mij lijkt en waarmee ik me kan identificeren, is onbeschrijfelijk. Het is zo belangrijk dat kinderen zich al op jonge leeftijd bewust worden van diversiteit en inclusie en dat ze zien dat er niet één ideaalbeeld bestaat. Dat jij, ik, en iedereen, erbij hoort, dat we allemaal mooi zijn, en dat het syndroom van Down deel uitmaakt van ons, de maatschappij en de wereld.”

Volledig scherm De ontwikkelde barbiepop met het syndroom van Down. © Mattel

Rolstoel

Mattel wil met de poppenlijn van Barbie inclusief zijn. Zo zijn er poppen met de huidaandoening vitiligo, een pop in een rolstoel, een Ken met een beenprothese en een pop met een gehoorapparaat.

Ook andere speelgoedfabrikanten hebben die doelstelling. Zo kwam Lego in februari met een nieuwe generatie karakters die ‘beter moet aansluiten bij de huidige leefwereld van kinderen’. De personages laten een diversiteit in gender, etniciteit en fysieke en mentale kenmerken zien. Zo hebben ze afwijkende ledematen of vitiligo.

