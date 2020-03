Bankpresident Klaas Knot blijft hoopvol over economisch herstel

,,Alles is er op gericht om bedrijven door deze moeilijke periode te loodsen. ,,We gaan een stevige dip tegemoet. Als we er voor zorgen dat er geen permanente schade komt kunnen we ook weer goed herstellen. Delen van de economie gaan nu in de winterslaap. Maar ze zullen weer wakker worden.’’



Knot prijst het beleid van de regering, bijvoorbeeld de NOW, waarbij de overheid 90 procent van de lonen betaald voor werknemers die door de coronacrisis thuis zitten. Er is nog wel discussie over wat allemaal als loonbetaling moet worden gezien. Zo is DNB aan het kijken of de premies voor pensioenen ook onder de regeling vallen. Pensioenpremies kunnen wel een vijfde van de totale loonkosten bedragen.



Werkgevers mogen de betaling van pensioenpremies twee maanden uitstellen, als het pensioenfonds daarmee akkoord is. Maar langer kan niet. Als de overheid de premies voor 90 procent betaalt zou dat bedrijven in nood enorm helpen. DNB overlegt daar nu over met het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.