Banken VS: bitcoins niet meer te koop met creditcard

Cryptomunten beleven horrorweek: ‘Mensen lezen niet goed’

2 februari Het is crisis in cryptoland. De afgelopen 24 uur is de koers van virtuele munten opnieuw fors gedaald. De bitcoin was om 13.00 uur minder dan 8.000 dollar waard, bijna 15 procent minder dan een etmaal eerder. De munt beleeft zijn slechtste week sinds december 2013.