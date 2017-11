'Banken moeten beter op klanten letten'

Drie redenen om toch wél de di­vi­dend­be­las­ting af te schaffen

14:04 Veel ophef in de Tweede Kamer over de plannen van het nieuwe kabinet om de dividendbelasting af te schaffen. Teveel voordelen voor grote multinationals en oneerlijke concurrentie met andere landen in Europa. Hier zijn drie redenen waarom het afschaffen toch een goed idee is.