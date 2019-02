Bankafschriften Rabobank worden begrijpelijker

De nieuwe service van de Rabobank werkt wel alleen als de winkel waar de aankoop gedaan is, gebruikmaakt van de online betaalservice van de bank. De Consumentenbond zette vorig jaar september een meldpunt op voor ‘onbegrijpelijke namen op je bankafschrift’. Zij zijn blij met de stap die Rabobank zet. ,,De Rabo betaalservice is niet zo groot, maar het is een mooie eerste stap. Consumenten vinden nog te vaak onbekende namen van betaalservices op hun bankafschrift, in plaats van de winkel waar iets is gekocht. Ze hebben dan vaak geen idee waarom het gaat. Rabobank maakt nu een deel van die afschrijvingen duidelijk”, aldus Olof King, directeur belangenbehartiging Consumentenbond.

Onbegrijpelijke namen

Volgens de Consumentenbond is de bank ook in gesprek met grote betaalservices om de toepassing over te nemen. Als een van die betaaldienstverleners de nieuwe service van de Rabobank overneemt, zal tien procent van de iDEAL-transacties duidelijker zijn ofwel ruim 3 miljoen transacties per jaar waarbij de winkelnaam direct zichtbaar is. Door onbegrijpelijke namen van betaalservices op bankafschriften hebben consumenten meer moeite om hun bankrekening te controleren en inzicht te krijgen in hun financiën, meldt de Consumentenbond.