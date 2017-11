Baas Britse busmaatschappij ontslaat al zijn personeel

Het En­eco-ver­koop­pro­ces begint

13:19 Op twee gemeenten na hebben alle 53 aandeelhouders van Eneco zich uitgesproken over een mogelijke verkoop van het energiebedrijf. De raadpleging liep gisteren, op 31 oktober, af. In lijn met de wens van een ruime meerderheid worden nu de mogelijkheden voor een verkoop of beursgang in kaart gebracht.