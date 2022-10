ASR in één klap bijna grootste verzekeraar door overname Aegon

Daarmee groeit de verzekeraar uit Utrecht met veertig procent en is het in één klap de op een na grootste van Nederland, schreef het FD vanmorgen al. Alleen NN is groter. De gezamenlijke waarde van Aegon en ASR is zo'n 10 miljard euro. ‘De verwachting is dat het combineren van de twee bedrijven zal leiden tot substantiële kosten- en diversificatievoordelen’, schrijft Aegon in een persbericht.

Aegon is van oorsprong een Nederlands bedrijf, maar verdwijnt door de overname van ASR nagenoeg uit ons land. Wel blijft het in het hoofdkantoor in Den Haag en de verzekeraar verdwijnt niet van de Amsterdamse beurs. ASR werd in 2000 opgericht na een fusie tussen onder meer Fortis, De Amersfoortse en Stad Rotterdam Verzekeringen. In de kredietcrisis, in 2008, werd het bedrijf genationaliseerd omdat Fortis in grote financiële problemen kwam. Sinds 2016 is het weer een zelfstandig beursgenoteerd bedrijf.