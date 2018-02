Arnhemse tweeling kleedt Máxima en verovert China

Het bleek het begin van een succesvolle carrière. Met hun gedurfde creaties vergaarden ze langzaam maar zeker steeds meer bekendheid in de modewereld. In 2000 startten ze samen een eigen modelabel, Spijkers & Spijkers. ,,We begonnen met één kamertje in het Spijkerkwartier’’, vervolgt Riet. ,,Telkens als een kunstenaar uit het gebouw vertrok, namen we die ruimte erbij. Inmiddels hebben we het hele pand in ons bezit.’’



Een daar blijven ze voorlopig ook. Want Arnhem verlaten? Geen denken aan. ,,Dit is dé modestad van het land", stelt Truus. ,,Daar mogen de mensen hier best wat trotser op zijn. Het Modekwartier, ArtEZ: Arnhem heeft op dat gebied meer te bieden dan Amsterdam. En ook een bekende modestad als Milaan is eigenlijk maar een dorp.’’



Dat de zussen dus uitgerekend in Arnhem een eigen winkel beginnen, mag geen toeval heten. Vorig jaar hadden ze al een half jaar een eigen pop-upstore in de Bakkerstraat, nu openen ze definitief aan het Velperplein. Behalve dameskleding krijgen ook andere creaties van het tweetal - waaronder accessoires en interieurdecoraties - een plek in de 300 vierkante meter grote winkel.