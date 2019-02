Arjan (28): Voor mijn vijftigste wil ik genoeg geld op mijn rekening hebben

KLM-top­man Pieter Elbers: held in Holland, paria in Parijs

8:34 Hij presteert met KLM veel beter dan partner Air France, is razend populair bij veel medewerkers. Als het kon, zette hij zich 25 uur per etmaal in voor KLM. Toch zijn de dagen van Pieter Elbers als topman van de blauwe vloot mogelijk geteld.