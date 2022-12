Arbeidsongeschikten verdienen steeds minder dan werkenden, CNV wil belastingvoordeel

De compensatie zou voor arbeidsongeschikten honderden euro's per maand opleveren. Dat is erg welkom, want inmiddels loopt het verlies bij een gemiddeld inkomen van zo’n 3500 euro bruto op tot zo’n 1000 euro netto per maand, zo heeft de vakbond berekend. En dat wordt alleen maar meer door de voorgestelde maatregelen van het kabinet. ,,Tel daarbij de inflatie en het feit dat arbeidsongeschikten vaak hogere zorgkosten hebben. Dan blijft er weinig over’’, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. ,,Het gaat om een stapeling van maatregelen’’, zegt Fortuin. ,,Ten eerste krijgen arbeidsongeschikten maar 75 procent van het loon van een werkende. Daarnaast hebben ze geen recht op de arbeidskorting. En die arbeidskorting wordt elk jaar groter.’’ Het kabinet wil de arbeidskorting, een fiscale korting voor werkenden, verhogen zodat werken meer loont. Maar Fortuin spreekt van een ‘fiscale straf op arbeidsongeschiktheid’. ,,Het is onrechtvaardig: je bent al arbeidsongeschikt en dan heb je ook geen recht op de arbeidskorting.’’

Perspectief op werk

Arbeidsongeschikten hebben nooit recht gehad op de arbeidskorting, maar dat was lang geen probleem voor de bond omdat de arbeidskorting klein was. Dat andere uitkeringstrekkers, zoals mensen in de WW of de bijstand, ook geen recht hebben op de korting is geen argument, vindt de vakbondsvoorzitter. ,,Vanuit de WW en de bijstand heb je nog perspectief op werk. Voor arbeidsongeschikten is er geen alternatief. We hebben het hier over een kwetsbare groep; kankerpatiënten, mensen met een handicap of een slopende ziekte.’’