Amsterdam slaat toeristen zwaarder aan

Bezoekers gaan volgend jaar meer betalen voor hun verblijf in Amsterdam. Naast de toeristenbelasting van 7 procent komt een vast bedrag van 3 euro per hotelnacht en 1 euro per campingnacht. Dat brengt de stad 105 miljoen euro extra aan toerisme-inkomsten, maar slechts een kwart van dat geld gaat naar toerismemaatregelen. Daarmee belazert de gemeente de bewoners en horeca, vindt de afdeling Amsterdam van Koninklijke Horeca Nederland.

De verhoging van de toerismebelasting staat in de Voorjaarsnota die de Amsterdamse wethouder Udo Kock (Economische Zaken) vanmorgen heeft gepresenteerd. In die nota staat ook dat het college volgend jaar ruim 37 miljoen euro extra uittrekt voor jeugdzorg. Dit in afwachting van een hogere rijksbijdrage. Net als in veel andere gemeenten kampt ook de jeugdzorg in Amsterdam met fikse tekorten. De bijdrage van het rijk is niet hoog genoeg, het aantal cliënten stijgt en er zijn meer verwijzingen naar zwaardere zorg. De gemeente maakt ook werk van achterstallig onderhoud aan kades en bruggen. Die zijn de afgelopen tientallen jaren zo ernstig verwaarloosd dat er onveilige situaties kunnen ontstaan.

Budgettoeristen

De Amsterdamse horeca- en toerismebranche lopen te hoop tegen de zoveelste verhoging van de toeristenbelasting. Het vaste bedrag van drie euro per hotelnacht komt bovenop de 7 procent van de kamerprijs per nacht die toeristen sinds begin dit jaar moeten betalen. De hoop is dat daardoor vooral budgettoeristen - waarvan wordt verondersteld dat ze overlast veroorzaken - worden ontmoedigd naar Amsterdam te komen.

,,We gaan in Den Haag aan de bel trekken,” zegt voorman Pim Evers van Horeca Nederland Amsterdam. ,,De stad misbruikt haar machtspositie op het gebied van toeristenbelasting door de lasten van de drukte zeer eenzijdig bij hotels neer te leggen.”

Vooral de bestemming van de 105 miljoen euro die het college met de maatregel wil ophalen, steekt de branche. Daarvan gaat maar een kwart naar toerismemaatregelen, de rest verdwijnt in de algemene pot. “Daarmee belazert de gemeente niet alleen de horeca, maar ook de bewoners die is toegezegd dat er maatregelen komen om de leefbaarheid te vergroten.”

Crisistijd

Hotels gaven al eerder aan bij een nieuwe verhoging - tot vorig jaar lag het percentage op 4 of 6 procent - te zullen gaan bezuinigen op zaken die de gemeente toekomen, zoals schoonmaak en toezicht op straat. ,,Vooral de budgethotels kunnen deze extra kosten niet zomaar doorberekenen in hun prijs. Dat zal ten koste gaan van banen en activiteiten.”

Volgens Evers jaagt de gemeente de hotelbranche zo in crisistijd de problemen in. ,,Tijdens de laatste crisis zijn de rendementen enorm gedaald omdat hotels hun bezoek op peil moesten houden met prijsverlagingen. Bij de volgende crisis komt daar nu ook nog eens een vaste afdracht bij.”

Er is volgens Horeca Nederland geen stad in Europa die én een percentage én een vast bedrag vraagt. “En Amsterdam behoort al tot de steden met de hoogste toeristenbelasting.”

Airbnb vrijgesteld

Airbnb en bed & breakfasts zijn vrijgesteld van de vaste heffing, maar moeten, als het aan het college ligt, straks wel 10 procent toeristenbelasting per nacht betalen. Campings worden in de plannen deels ontzien met een extra heffing van een euro per nacht.

Ook de toeristische bedrijven lopen tegen de maatregel te hoop. ,,Dit is weer een slecht signaal,” zegt Benno Leeser van Gassan Diamonds. ,,Leren ze dan niet van de recente verhoging voor de cruisebranche. Dat schepen nu naar IJmuiden en Rotterdam varen en de passagiers vervolgens met de bus naar Amsterdam brengen.”

,,Door het beleid van de gemeente lopen wij en Coster Diamonds al 15 procent bezoekers mis in onze slijperijen,” zegt Leeser. ,,Het wordt bezoekers steeds moeilijker gemaakt om hierheen te komen, reisgroepen uit China of Thailand kiezen voor andere steden.”

Festivals

De branche wijst op de werkgelegenheid: 10 procent van de werkende Amsterdammers is actief in de toerismebranche.