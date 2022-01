Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In deze podcast gaan economieverslaggevers Ton Voermans en Peet Vogels samen met presentator Bram Verbrugge in op het nieuws rond grote institutionele beleggers, vaak Amerikaanse. Zij hebben de afgelopen tien jaar voor meer dan 15 miljard euro woningen in Nederland opgekocht. Dat komt ongeveer neer op het aantal woningen in een stad als Dordrecht. Dat blijkt uit een onderzoek naar de rol van investeerders op de Europese woningmarkt in opdracht van de Groenen in het Europees Parlement. ,,Amerikaanse investeerders spelen Monopoly met onze huizenmarkt’’, aldus de Europarlementariër Kim van Sparrentak van GroenLinks.