Amerikaanse importheffing voor Tata Steel deels geschrapt

De heffing gold voor ongeveer een vijfde van de totale staalexport van Tata naar Amerika. De invoerbelasting had volgens Kaag in het ergste geval tot een omzetverlies van zo’n 100 miljoen dollar kunnen leiden. Daardoor zou een flink aantal banen in gevaar zijn gekomen. De heffing was al van kracht, maar gold nog niet voor lopende contracten.

Tata Steel reageerde teleurgesteld op het besluit van de VS om importtarieven te heffen op staalproducten uit Europa. Een woordvoerder van het staalconcern zei: ,,We dumpen geen staal, de nationale veiligheid van de VS is niet in het geding en Amerikaanse bedrijven zijn afhankelijk van het staal uit IJmuiden.”