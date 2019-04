American Airlines annuleert deze zomer 115 vluchten per dag

Tot nu toe verwachtte American Airlines dat het de vluchten met de 737 MAX-vliegtuigen tot 5 juni zou moeten opschorten. De vloot van 737 MAX-toestellen wordt sinds midden maart door de luchtvaartautoriteiten aan de grond gehouden in de VS en in andere landen. Dat gebeurde na twee ongevallen in enkele maanden tijd.

,,De 115 vluchten staan voor ongeveer 1,5 procent van het totale aantal dagelijkse vluchten deze zomer”, zegt ceo Doug Parker in een persbericht. ,,Door de vluchten met de MAX-toestellen te annuleren in de zomer kunnen we een betrouwbaarder vluchtplan opstellen voor het vakantieseizoen.”

Volledige restitutie

De maatschappij zegt dat ze passagiers zullen helpen bij het wijzigen van hun vluchtplan en vakantieplannen. Gedupeerde reizigers kunnen een volledige restitutie aanvragen als ze niet omgeboekt willen worden. American Airlines sneed eerder al in haar prognoses. Naast de Boeing-affaire zadelde ook de eerdere shutdown van de Amerikaanse overheid het bedrijf op met extra kosten.

Ook het Amerikaanse Southwest Airlines, de grootste exploitant van Boeing-toestellen, liet afgelopen weken weten alle vluchten met Boeing 737 MAX toestellen te annuleren tot 5 augustus.

200 miljoen euro kosten

Ook TUI houdt tot halverwege juli de Boeing 737 MAX toestellen aan de grond. De reisorganisatie houdt rekening met een kostenpost van 200 miljoen euro. De hoge kosten zijn volgens TUI het gevolg van het regelen van vervangende toestellen, het verlengen van huurcontracten met toestellen die vervangen zouden worden door de 737 MAX-toestellen en hogere brandstofkosten. Hoeveel daadwerkelijke schade er al geleden is, kan TUI-woordvoerster Petra Kok niet zeggen. ,,De kostenpost hangt af van veel verschillende factoren en bovendien is TUI niet alleen in Nederland maar ook in België, Engeland en Zweden werkzaam. Ik kan je op dit moment niet vertellen hoeveel kosten er in Nederland al zijn gemaakt.”

Het annuleren van vluchten zoals American Airlines doet, zit er voor TUI niet in. ,,Wij zijn een reisorganistatie. Wij verzorgen volledige vakanties voor mensen, van vlucht tot hotel. Daarom kunnen we geen vluchten annuleren en daarom huren wij toestellen van andere maatschappijen, zodat onze klanten alsnog onbezorgd op vakantie kunnen. Er verandert voor passagiers zo min mogelijk; meestal kunnen ze op dezelfde dag en soms zelfs op hetzelfde tijdstip vertrekken.”

Of TUI het Amerikaanse Boeing een schadeclaim aan de broek gaat hangen, wil Kok niet zeggen. ,,Wij hebben altijd een goede relatie met Boeing gehad, dus zoiets bespreken wij direct met hen, niet via de media.”

Dodelijke crash