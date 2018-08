Ambulancemedewerkers bereiden nieuwe acties voor

Te laat

FNV trok eind oktober vorig jaar al aan de bel, nadat bleek dat ambulances in 2016 vaker te laat kwamen bij spoedmeldingen. Dat was te wijten aan het feit dat ambulancediensten vaker uitvielen door een tekort aan personeel. Daardoor duurde het langer voordat een beschikbare ambulance ter plaatse was.



Ambulancemedewerkers legden medio november twee uur het werk neer, maar die actie had niet het gewenste effect. Met nieuwe acties hopen FNV en de ambulancemedewerkers meer beweging te veroorzaken bij de werkgevers. Overigens zijn niet alle 6000 ambulancemedewerkers in Nederland aangesloten bij de FNV. Slechts 1100 daarvan zijn lid.