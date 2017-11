Amazon sluipt binnen als een dief in de nacht

Wat kunnen we verwachten? Veel gemak en snelheid, om te beginnen. Als je lid bent van Prime ligt je bestelling vaak een dag later al op je deurmat. Gratis. Maar Amazon roept er ook veel weerstand mee op. Want zijn tentakels reiken zo ver dat de complete Amerikaanse economie het Amazon Effect voelt. Amazon is niet alleen een gigantische digitale Winkel van Sinkel. Amazon is in de VS ook tv-producent, filmdistributeur, electronicafabrikant, supermarkt, maaltijdbezorger, uitgever, muziekservice en betaaldienst à la iDeal. Liever series via Netflix, of muziek via Spotify? Ze worden mogelijk gemaakt door de servers van Amazon. Zelfs systemen van de CIA draaien erop. ,,Amazon controleert in toenemende mate de onderliggende infrastructuur van de economie'', waarschuwde het kritische Institute for Local Self-Reliance (ILSR) in een rapport. Andere winkels die een fatsoenlijk online publiek willen bereiken, kunnen haast niet anders dan betalen voor een plekje op de marktplaats van concurrent Amazon, vreest het.



Bijna 1 van elke 2 dollar die Amerikanen online uitgeven, gaat naar Amazon. Dat aandeel groeit elk jaar, en Amazon wil meer. Het richt zich steeds meer op synergie tussen online shoppen en fysieke winkels: het kocht de supermarkten van Whole Foods en opent boekwinkels (zie kader). Er wordt al gespeculeerd over een Amazon-apotheek en een Amazon-bank. Geen sector is veilig, zei oud-topman van Yahoo Ross Levinsohn tegen zakenzender CNBC. ,,Zijn auto's verboden terrein voor Amazon? Wat als het pakketbezorger UPS opkoopt?"