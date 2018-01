Altijd maar bang om iets te missen

Een van de weinige voordelen van ouder worden, is dat ik minder gekweld wordt door FOMO (Fear of Missing Out). Als twintiger sleepte ik mezelf nog weleens doodmoe naar een feestje. Want stel je voor dat dit het feest van het jaar zou zijn, en ik hem zou missen. Tegenwoordig heb ik er minder moeite mee om op vrijdagavond om 22.00 uur onder de wol te kruipen, na een lange week werken en zorgen voor ons peuterdochtertje. Rot op met je FOMO, ik ben vanavond toch niet gezellig. De term FOMO is bedacht door marketingstrateeg Dan Herman. Hij beschrijft FOMO als het gevoel van een kind dat in een grote kleurrijke snoepwinkel staat met slechts een kwartje op zak. De angst om iets te missen kan tot stress leiden. Ernstige gevallen van het bang-om-iets-te-missen-syndroom werken zelfs verlammend. Iemand durft geen keuzes te maken omdat die vooral voelen als streep door alle andere opties. Het vuurtje onder onze FOMO wordt nog eens flink opgestookt door sociale media. Terwijl ik suf op kantoor zit, verschijnen er foto's op Instagram van vrienden die aan het snowboarden zijn in Oostenrijk of overwinteren in Marokko met #lifeisgood. Inmiddels weer ik wel dat sociale media vaak één grote happy show zijn en ben ik daar een beetje immuun voor geworden.

Toch werd mijn FOMO de afgelopen tijd weer een beetje aangewakkerd. Dat kwam door de bitcoinhype. Terwijl mijn centen steeds minder waard staan te worden op een spaarrekening, verschenen overal verhalen van mensen die waren binnengelopen met de bitcoin. ,,Hoezo op vrijdag om 22.00 uur naar bed?'', zei een stemmetje in mijn hoofd. Ik moest me gaan verdiepen in de wereld van de cryptomunten, en wel heel snel. Gelukkig bracht de koersval weer rust in mijn hoofd.



Ik vrees eigenlijk dat FOMO iets van alle leeftijden is, maar dat we telkens weer bang zijn om andere dingen te missen. Inmiddels vind ik een feestje minder niet zo'n ramp meer. Maar ik check wel op een vrije dag mijn mail uit angst een mooie opdracht te missen en ik word onrustig als ik een goede vriendin al een tijd niet gezien heb. Ook baal ik ervan als mijn dochterje op het kinderdagverblijf weer een nieuw woordje heeft gezegd, zonder dat ik daarbij was.



Misschien is dat maar goed ook. Volgens marketingstrateeg Herman heeft FOMO ook zijn positieve kanten: we halen er meer door uit ons leven. Oftewel, wie nooit meer bang is om iets te missen, kan net zo goed alvast in zijn graf gaan liggen.



