‘Als de snijbonen 1,90 euro per pond zijn, laat ik ze liggen’

Heidi: ,,Harry houdt, na aftrek van ziektekosten en dergelijke, 500 euro per maand over om mee te betalen aan het huishouden. De huur is 730 euro.”



Harry: ,,Dat was eerst anders. Ik ben dakloos geweest. Ik had niets.”



Heidi: ,,Daarvoor had je een koophuis en een bedrijf.”



Harry: ,,Mijn compagnon is er met de kas vandoor gegaan. Ik was in één klap dakloos en werkloos en mijn vrouw liet me ook zitten. Gelukkig kon ik bij jou terecht.”