Alles over het testament: ‘Geld brengt niet altijd beste in de mens naar boven’

Wat is het grootste misverstand over erven?

Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notarissen: ,,Dat mensen denken dat ze heel gewoon zijn en daarom kunnen volstaan met het wettelijk erfrecht. Maar mensen zijn zelden doorsnee en de wet houdt geen rekening met jouw persoonlijke situatie en wensen.



Stel dat je een van je kinderen bezig is met scheiden als je overlijdt. Als hij of zij in algehele gemeenschap van goederen is getrouwd profiteert je toekomstige ex-schoondochter of -zoon van jouw erfenis zolang de scheiding niet is uitgesproken. Dat kun je voorkomen met een testament, waarin je je kind tot erfgenaam benoemt en diens partner van de erfenis uitsluit.’’