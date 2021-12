Alle hens aan dek bij PostNL: ‘Kerstkaart razend populair in zware coronatijd’

CBS: economie in derde kwartaal naar niveau van voor corona

De economie is in het derde kwartaal met 1,9 procent gegroeid. Daarmee is de economie voor het eerst weer groter dan voor de pandemie, meldt het CBS. De groei, die sterker was dan economen hadden voorzien, werd vooral veroorzaakt door meer uitgaven door huishoudens. Investeringen namen juist af.

16 november