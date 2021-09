Aldi test in Londen met supermarkt zonder kassa’s

DNB: benzine niet per se duurder door klimaat­plan­nen Timmermans

30 augustus Een uitbreiding van de Europese CO2-heffing hoeft niet per se een nog hogere benzineprijs in Nederland te betekenen. Dat zegt Olaf Sleijpen, directeur bij De Nederlandsche Bank (DNB). Hij benadrukt dat de invulling van de nieuwe klimaatplannen van de Europese Commissie een politieke keuze is. Dan kan de overheid er ook voor kiezen om zich meer te richten op sectoren die nu nog geen uitstootbelasting betalen, aldus Sleijpen.