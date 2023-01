Alcoholvrij bier wint terrein in Nederland, ook speciaalbiertjes met weinig alcohol populair

Nederlanders dronken in 2022 in totaal ruim 12,2 miljoen hectoliter bier, berekende branchevereniging Nederlandse Brouwers. Dat is een half procent minder dan in 2019, maar de verkopen in de horeca liggen al geruime tijd boven het niveau van voor corona. Daarbij valt op dat het aandeel alcoholvrij bier vorig jaar 6,7 procent was, terwijl dat in 2019 nog 5,7 procent was.