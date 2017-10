Albert Heijn ziet af van fipronil-claim

,,Nederland is gebaat bij een sterke pluimveesector'', gaf Albert Heijn als reden voor het besluit. ,,De sector heeft al heel veel financiële schade geleden de afgelopen tijd.'' Hoe hoog de schade voor AH precies was, wist de woordvoerder niet. ,,Maar het gaat om een aanzienlijk bedrag.''



Branchevereniging Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) weet niet of andere supermarkten het voorbeeld van AH gaan volgen. Ook over de schade die de supermarktsector heeft geleden kan het CBL nog geen uitsluitsel geven. Het onderzoek daarnaar is nog niet afgerond.



Concurrent Jumbo geeft aan het onderzoek van oud-minister Winnie Sorgdrager af te wachten. ,,Onze schade valt in het niet bij die van de boeren'', schrijft een woordvoerder, die aangeeft dat Jumbo dit meeneemt bij zijn besluit.