Air Canada in de problemen door 737 MAX

Air Canada is bezig met een noodplan om grotere problemen te voorkomen. Wereldwijd mogen de MAX-toestellen op de meeste plekken niet meer vliegen als reactie op twee recente ongelukken met een 737 MAX. Gemiddeld vervoert Air Canada dagelijks 9000 tot 12.000 passagiers met een 737 MAX. De maatschappij verwacht dat het omboeken van vluchten niet zonder slag of stoot zal gaan en rekent ook op overbelasting van callcenters door vragen van klanten.

Vorig weekend stortte een Boeing 737 MAX kort na het opstijgen neer in Ethiopië. Alle inzittenden kwamen daarbij om het leven. Enkele maanden eerder had een soortgelijk ongeluk plaatsgevonden in Indonesië. Een verband is nog niet aangetoond. Boeing houdt vol dat het type toestel veilig is, maar kwam wel al eerder met aangepaste vlieginstructies en deze week met een software-update.

Toestellen waarschijnlijk maanden aan grond

Gister werd bekend dat de toestellen van het type Boeing 737 MAX waarschijnlijk maanden aan de grond blijven. Dat maakte de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA bekend. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit laat de nieuwe informatie duidelijker dan tot dusver zien dat er overeenkomsten zijn tussen de twee vliegrampen. Zeker vijf piloten hebben eerder in de VS geklaagd over problemen met de besturing van een Boeing 737 MAX tijdens cruciale moment in de lucht. Dat melden Amerikaanse media.

Vliegtuigfabrikant Boeing is inmiddels tijdelijk gestopt met het leveren van de 737 MAX-toestellen, na het besluit van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA en veel andere landen om de vliegtuigen aan de grond te houden.

