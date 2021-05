Ahold Delhaize lanceert app als ‘goedmakertje’ voor megawinst in crisistijd

Ahold Delhaize boekte vorig jaar een omzet van bijna 75 miljard euro, onder de streep bleef een winst over van 1,4 miljard. Het leidde onder meer tot een politieke discussie of de ‘winnaars’ niet een speciale coronabelasting moeten betalen. Hoe staat u tegenover zo’n heffing?



Wouter Kolk: ,,Als er straks een nieuw kabinet zit en duidelijk is wie de nieuwe minister van Financiën wordt, willen wij samen met VNO-NCW best in gesprek over hoe we de economie weer in gang krijgen en de hervorming van het huidige belastingstelsel. We zullen zien wie er straks zit en of het opnieuw ter sprake komt. Wij zijn als grote werkgever en ook grote belastingbetaler bereid om mee te denken.’’