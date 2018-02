Ahold Delhaize koploper in lagere AEX

Eerste afname bij­stands­ont­van­gers sinds 2008

6:56 Het aantal mensen in de bijstand is vorig jaar voor het eerst sinds 2008 iets gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dat doordat er minder 27- tot 45-jarige bijstandsontvangers waren. Bij de 45-plussers was er nog wel een duidelijke groei. Ook onder personen met een niet-westerse achtergrond ging het aantal mensen in de bijstand nog omhoog.