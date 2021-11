Ahold Delhaize brengt deel bol.com naar de beurs

Podcast Geld Dichtbij ‘Klant bij een kleine energie­maat­schap­pij? Dan is er geen ontsnappen aan’

Wat te doen als je klant bent bij een kleine energieleverancier en je bang bent voor stijgende prijzen? Er is geen ontsnappen aan, waarschuwt expert David Bremmer in de nieuwe aflevering van de podcast Geld Dichtbij. In de podcast bespreken verslaggevers en experts geldzaken en economische onderwerpen die je in je portemonnee voelt.

29 oktober