AH niet langer genomineerd voor titel Liegebeest na aanpassen verpakking

Huishouden 300 euro duurder uit door btw-verhoging

13 augustus Het lage btw-tarief gaat per 1 januari 2019 omhoog van 6 naar 9 procent en dat gaan huishoudens in hun beurs voelen. Gemiddeld zijn ze per jaar 300 euro duurder uit, zo hebben ING-economen becijferd. Ondanks deze maatregel zullen de meeste huishoudens er volgend jaar in koopkracht op vooruitgaan door een verlaging van de inkomstenbelasting, zo belooft het kabinet.