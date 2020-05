Agnes kocht spontaan een kat, Marcel was pissig: ‘Ik ben geen kattenmens’

Agnes: ,,Door de coronacrisis ligt ons werk bijna stil. Normaal gesproken organiseren we evenementen, pers- reizen en bedenken we campagnes voor toeristische bestemmingen.’’



Marcel: ,,Omdat we bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven als adviesbureau, komen we voor geen enkele steunmaatregel in aanmerking. We werken nu vooral voor niks. Nou ja, het is niet anders.’’



Agnes: ,,Gelukkig hebben we in de twintig jaar dat ons bedrijf bestaat, gespaard. Elke maand stoppen we 500 euro in onze pensioenpot. Als het lang duurt, moeten we ons pensioen aanspreken. We geven nu wel duidelijk minder uit dan normaal.’’



Marcel: ,,We gaan graag uit eten, we vinden het leuk om nieuwe tentjes te ontdekken. Voor een diner met wijn rekenen wij tussen 100 en 125 euro af.’’