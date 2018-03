Afvalverwerker heeft het helemaal gehad met bioplastic

Bij de duurzame supermarktketen Ekoplaza zijn zelfs de slavinken erin verpakt, want luchtdicht en dagenlang houdbaar. Bioplastics met een logo in de vorm van een kiemplant zijn composteerbaar en mogen daarom bij het groenafval. Ze worden vergist tot groengas. Bacteriën of schimmels zetten ze volledig om in water, CO2 en compost. Dat ruimt lekker op.

Maar de afvalbranche heeft het helemaal gehad met deze afbreekbare plastics. ,,Een vervelend te communiceren standpunt, maar het moet toch gezegd worden'', vindt directeur Dick Hoogendoorn van de Vereniging Afvalbedrijven. ,,Het is een boodschap aan de verpakkende industrie. We willen voorkomen dat dit verder gaat groeien.''



De composteerbare plastics zorgen namelijk voor verwarring. Want ook plastics gemaakt uit plantaardige grondstoffen als suikers of zetmeel gaan door het leven als bioplastics, maar dan omdat ze een CO2-besparend alternatief zijn voor de fossiele grondstoffen waar plastic traditioneel van wordt gemaakt. Deze 'biobased' plastics mogen beslist niet in de gft-bak. Ze zijn niet biologisch afbreekbaar: compost wordt door zulke plastics in één klap waardeloos.