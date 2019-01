AFM uit bezorgdheid over no-dealbrexit

interactieve kaart Eind extreme stijgingen huurprijs lijkt in zicht

10:52 In navolging van de koopsector lijkt nu ook in de huurmarkt het plafond van fikse prijsstijgingen bereikt. De huren in de vrije huursector blijven stijgen, maar minder hard, constateert verhuurplatform Pararius op basis van de laatste kwartaalcijfers.