AFM: Beleg niet in digitale munten

Via zogenoemde initial coin offerings (ICO's) bieden bedrijven verschillende typen digitale munten aan die recht geven op bijvoorbeeld een product of dienst waar nog aan wordt gewerkt, of een deel van de toekomstige winst. In tegenstelling tot aandelen of obligaties vallen deze munten op een enkele uitzondering na niet onder het toezicht van de AFM. De autoriteit wijst erop dat veel bedrijven die zichzelf op deze manier financieren nog in de kinderschoenen staan. Toekomstige rendementen worden dan makkelijk overschat.



Ook de onderliggende blockchaintechnologie is nog volop in ontwikkeling. Blockchain maakt het mogelijk om met een hoge mate van betrouwbaarheid transacties te registreren, zonder dat daar een tussenpersoon aan te pas komt. Het bekendste voorbeeld is de bitcoin, waar de AFM eerder al voor waarschuwde.



De Nederlandsche Bank (DNB) sluit zich aan bij de waarschuwing van de AFM. ,,Banken en andere financiële ondernemingen die betrokken zijn bij het aanbieden van ICO's of de handel in tokens lopen het risico betrokken te raken bij manipulatie, witwaspraktijken, terrorismefinanciering of andere frauduleuze praktijken'', aldus de centrale bank. Het anonieme en grensoverschrijdende karakter maakt ICO's 'een ideale voedingsbodem voor oplichters', aldus de AFM.