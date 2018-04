Aflossingsvrije hypotheek? Wees gewaarschuwd

profiel Mr. Eneco Jeroen de Haas vertrekt eerder en krijgt twee jaarsala­ris­sen mee

16 april Geliefd om zijn groene koers, maar bekritiseerd vanwege zijn riante salaris en vermeende zonnekoning-gedrag. Na elf jaar stopt Eneco bestuursvoorzitter Jeroen de Haas er 'in goed overleg' per september mee. Hij krijgt twee jaarsalarissen mee, in totaal 1,2 miljoen euro. Het personeel is boos over het vroegtijdige vertrek.