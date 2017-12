AEX opent met verlies op naar verwachting rustige dag

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 547,53 punten. De hoofdindex koerst af op een jaarwinst van ruim 13 procent. De MidKap, die dit jaar ruim 21 procent wist te winnen, klom 0,2 procent tot 836,48 punten. De beurs in Parijs stond vlak en Frankfurt verloor 0,1 procent. In Londen, waar de beurs een halve dag open is, won de FTSE 0,1 procent.



Grootste daler bij de hoofdfondsen was DSM met een verlies van 0,6 procent. Het speciaalchemiebedrijf is wel de sterkste stijger bij de hoofdfondsen dit jaar met een winst van meer dan 40 procent. Het door schulden geplaagde kabel- en telecomconcern Altice (plus 0,2 procent) is de grote verliezer van het jaar met een min van zo'n 54 procent.

Luchtvaartcombinatie

In de MidKap stond Air France-KLM bovenaan met een winst van 1 procent. De luchtvaartcombinatie is bij de middelgrote fondsen ook de grote winnaar van het jaar met een koerswinst van ruim 160 procent. Flow Traders won 0,8 procent. De beursintermediair is de grootste daler in het beursjaar dat werd gekenmerkt door een zeer lage volatiliteit, met een verlies van bijna 40 procent.



Bij de kleinere bedrijven was metalenspecialist AMG (min 0,2 procent) de winnaar met een jaarwinst van 184 procent. Het Duitse biotechbedrijf Probiodrug was het slechtst presterende aandeel met jaarverlies van 40 procent.



Op de lokale markt was Pharming (min 0,3 procent) de absolute uitblinker van 2017 met een koerswinst van ruim 420 procent. Stamcelbedrijf Esperite (plus 1,1 procent) was de grote verliezer dit jaar met een min van ruim 60 procent.



De euro was 1,1963 dollar waard, tegen 1,1950 dollar gisteren. De eenheidsmunt werd dit jaar zo'n 13 procent meer waard ten opzichte van de dollar. De koers van de Bitcoin stond op het moment van schrijven op 14.672 dollar op Coinbase.

Olie

Olie is voor het tweede jaar op rij duurder geworden. De jaarwinst werd geboekt in een bewogen periode waarin verschillende kwesties speelden zoals orkanen, een conflict in het Midden-Oosten en een strijd tussen de OPEC-landen en schalie-oliewinning in de VS.

Vooral de overeenkomst over productiebeperkingen door oliekartel OPEC en bondgenoot Rusland stuwden de prijzen. Ook geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en verstoringen bij pijpleidingen in de Noordzee, in Canada en Libië hielpen prijzen vooruit. Verder zette natuurgeweld een rem op de productie in delen van de VS, hetgeen de prijs goed uitkwam.