AEX begint hoger aan drukke cijferweek

Wachten op nieuw bed: fabrikant legt productie matrassen stil om gifstoffen

14 oktober De levering van matrassen is ernstig verstoord na verontrustende berichten over mogelijk schadelijke stoffen in schuimvulling. De Duitse fabrikant BASF waarschuwde dat er een verhoogde concentratie dichloorbenzeen in zou kunnen zitten. Het gif zou geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid.