AEX begint de maand in het groen

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,4 procent in de plus op 555,49 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 849,72 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen tot 0,5 procent. In Frankfurt, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, klom de DAX 0,9 procent.