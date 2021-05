Adverteren met negatieve prijzen is een nieuw dieptepunt in de vliegbranche

Wie zich zorgen maakt over de negatieve rente op zijn spaargeld, moet even naar Vliegtickets.nl surfen. Daar kun je met je negatieve rendement vliegtickets kopen. Een enkeltje Milaan kostte - op woensdagmorgen - min 1 euro en voor een vliegreis naar Dublin betaalde je min 3 euro. Dat vliegen extreem goedkoop is geworden, is een understatement. Vliegtuigmaatschappijen geven zelfs geld toe om klanten te trekken. Tuurlijk, ik heb de kleine lettertjes ook gelezen. Het zijn vanaf-prijzen, exclusief 29,90 euro boekingskosten. Toch is adverteren met negatieve prijzen een nieuw dieptepunt.