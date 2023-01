Action profiteert van energiecrisis en inflatie

Nu de consument de thermostaat lager zet vanwege de torenhoge energieprijzen explodeert de vraag naar spullen om het toch behaaglijk te hebben. Plaids, pantoffels, elektrische kacheltjes en bijvoorbeeld kaarsen vlogen de winkels uit afgelopen jaar, maakte Action bekend.

Ook de dagelijkse boodschappen worden met de dag duurder. En daar profiteerde de winkelketen van. ,,Action heeft steeds meer trouwe klanten door heel Europa. In een jaar dat we de koopkracht zagen dalen en prijzen zagen stijgen, waarderen onze klanten de samenstelling van ons assortiment, de kwaliteit, lage prijzen en sfeer in de winkel’’, aldus Hajir Hajji, topvrouw bij Action.

Koopgedrag

Vooral de prijs is belangrijk geworden. ,,We zien dat het koopgedrag van de consument verandert. Die kijkt nu veel meer: waar kan ik het goedkoopst winkelen’’, zegt een woordvoerder van de keten.

En dan komt Action in beeld als het gaat om dagelijkse artikelen als wasmiddel, shampoo, tandpasta of toiletpapier. ,,Toen we de eerste tekenen zagen dat klanten bij ons kwamen voor de dagelijkse artikelen hebben we extra voorraden aangelegd’’, aldus de woordvoerder. Daardoor kon Action aan de stijgende vraag blijven voldoen.

Daarnaast profiteerde de keten van het einde van de coronamaatregelen. Daardoor kwamen klanten meer naar de winkel. De totale omzet in Europa steeg met 30 procent tot 8,9 miljard euro. De bestaande winkels zagen de omzet met 18 procent stijgen. De winkels die het afgelopen jaar geopend werden zorgden voor 12 procent extra omzet. Action geeft geen aparte cijfers voor Nederland. Maar de omzetontwikkeling is in lijn met de algemene ontwikkeling, volgens de keten.

Inflatie

Action heeft zelf ook last van de inflatie. Daardoor moeten producten in veel gevallen ook duurder worden ingekocht. ,,Maar we berekenen die kostenstijging niet helemaal door aan de consument’’, verzekert de woordvoerder.

Action merkt dat de winkel een steeds diverser publiek trekt. ,,Het concept ‘discounter’ is geaccepteerd in Nederland. Jong en oud, rijk en arm winkelt nu bij ons. We krijgen steeds meer nieuwe klanten en we zien dat bestaande klanten meer bij ons kopen.’’

Aan de expansie van Action komt voorlopig nog geen einde. Afgelopen jaar kwamen er 280 nieuwe winkels bij. Daarmee kwam het totaal op 2263 winkels. Dit jaar start de keten in Slowakije.

