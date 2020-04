ACM keurt overname Sanoma door DPG Media goed

Met de overname die in december vorig jaar werd aangekondigd, is een bedrag gemoeid van 460 miljoen euro. DPG Media is uitgever van onder andere AD en aangesloten regionale titels, de Volkskrant en Trouw met bijhorende nieuwssites waaronder deze. Sanoma is de grootste uitgever van magazines in Nederland, waaronder Libelle, Margriet, Donald Duck en vtwonen.



Ceo Erik Roddenhof van DPG Media. ,,Samen hebben onze bedrijven, los van synergievoordelen, een grotere slagkracht om producten beter en sneller te digitaliseren. De merken van Sanoma passen goed bij DPG Media. We informeren, inspireren en entertainen elke dag miljoenen Nederlanders.’’ DPG Media zegt de gedrukte magazines van Sanoma een toekomst te willen bieden in het digitale tijdperk.

Facebook

Sanoma is ook het bedrijf achter nieuwssite NU.nl, dat met een maandelijkse bereik van meer dan 8 miljoen bezoekers tot de grootste nieuwssites van Nederland behoort. De combinatie met eigen de nieuwsmedia geeft DPG Media de slagkracht om te groeien ten opzichte van globale spelers als Google en Facebook.



Roddenhof: ,,Zij hebben een enorm bereik, investeren continu in technologie en beschikken over een gigantische hoeveelheid data. Daarmee hebben ze de wereld stormenderhand veroverd. Het is voor lokale mediabedrijven bijzonder moeilijk geweest hiertegen een vuist te maken. DPG Media gelooft dat er ruimte is voor een lokaal alternatief dat bestaat uit Nederlandse merken met een groot gezamenlijk bereik, gedreven door waarden als kwaliteit en betrouwbaarheid.” Facebook ligt al tijden onder vuur vanwege het vele nepnieuws dat erop verspreid wordt.

Concentratie

De overname is ook een nieuwe stap in de concentratie van Nederlandse media in een paar grote bedrijven. Mediahuis, uitgever van NRC nam eerder TMG, uitgever van onder meer de Telegraaf over. DPG kocht eerder vergelijkingssite Independer. John de Mols Talpa nam het ANP en fotopersbureau Hollandse Hoogte over.

Door de overname van Sanoma door DPG ontstaat een bedrijf met meer dan 1 miljard euro omzet met ruim 3600 fulltime banen. Naar verwachting duurt het nog twee weken voordat de overname helemaal is afgerond.