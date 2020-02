ACM gaat helpdeskfraude te lijf: 100 telefoonnummers uit de lucht

Criminelen proberen op allerlei manieren mensen een poot uit te draaien. Andere voorbeelden:



Tikkie

Dit gebeurt nog weleens via Marktplaats. De verkoper vraagt je 1 eurocent over te maken, zodat hij zeker weet, dat hij geld aan de juiste persoon betaalt. Vervolgens stuurt hij jou een betaallink, maar die is nep en leidt naar een site die precies is nagemaakt van bijvoorbeeld Tikkie. Als het slachtoffer zijn bankrekening en pincode opgeeft, heeft de crimineel alle benodigde gegevens om de rekening van de verkoper leeg te trekken.



Whatsapp

Je krijgt een berichtje van een onbekend nummer. Als je het opent, lees je dat je beste vriend zijn telefoon is verloren en je daarom met dit nummer benadert. Hij zit in de problemen en moet direct 500 euro hebben. Bijvoorbeeld om de huur te kunnen betalen omdat hij zijn woning dreigt te worden uitgezet. Later blijkt het natuurlijk een crimineel te zijn, die heeft uitgevogeld hoe je vriend heet.



Phishing-sms

Het mailtje waarmee criminelen je bankgegevens proberen te scoren is minder effectief geworden en daarom gebruiken ze nu de sms. Die verschijnt tussen de sms’jes die je bank stuurt, waardoor je het vertrouwt. In de sms staat een waarschuwing dat je rekening uit veiligheidsoverwegingen is geblokkeerd. Met vervolgens een link om in te loggen. Je komt op een van de bank nagemaakte website terecht waardoor criminelen kunnen zien met welke gebruikersnaam en wachtwoord je inlogt.



Spoofing

Bij deze vorm belt een oplichter zijn slachtoffer via internet, vaak vanuit het buitenland. Met een eenvoudige applicatie verhult de oplichter zijn nummer. Het uitgaande gesprek toont een nepnummer. Het telefoontje lijkt betrouwbaar máár dat is het niet. De crimineel zegt uit naam van de bank te bellen en meldt dat de rekening gehackt is. Om te voorkomen dat het te laat is moet iemand dan zijn geld op een andere rekening overmaken.