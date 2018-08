Achmea zet contra-experts buitenspel

Volgens Bolier overtreedt Achmea de wet door haar polishouders niet langer de vrije keus te laten bij een tegenonderzoek naar schade. ,,Het wetboek is er helder over. Een verzekerde heeft áltijd recht op een contra-expertise en beslist zélf wie dat uitvoert. De kosten zijn ook altijd voor de verzekeringsmaatschappij. Het gros van de mensen weet dit allemaal niet, en de verzekeraars gaan ze er niet op wijzen, maar zo zijn de regels.’’ Achmea wil niet reageren op de aantijgingen van de contra-experts.



Het Nivre is volgens Bolier verre van onpartijdig, aangezien in het dagelijks bestuur vertegenwoordigers zitten van Achmea en van de drie grootste schadebureaus. ,,Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Het is één en al belangenverstrengeling in de verzekeringswereld. Het wordt tijd dat de ministers Dekker (Rechtsbescherming) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zich buigen over de zaak. Ze hebben de plicht de burger te beschermen tegen deze praktijken.’’



Volgens Nivre-directeur Henk Grootkerk is geen sprake van lippendiensten aan de verzekeringsmaatschappijen. ,,Schade-experts die bij ons geregistreerd staan rapporteren uitsluitend aan de bureaus waar ze voor werken. Het is ook pertinent onjuist dat Nivre-experts elkaars taxaties niet in twijfel mogen trekken'', is zijn reactie.