ABP bouwt beleggingen in kolen af

ABP wil in 2025 de beleggingen in kolenmijnen en teerzand hebben afgebouwd. Tegen die tijd moet 15 miljard euro zijn belegd in duurzame en betaalbare energie en moet de CO2-uitstoot in de aandelenportefeuille 40 procent lager liggen dan in 2015, zegt bestuursvoorzitter Corien Wortmann.

Van het vermogen moet 20 procent worden gestoken in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, aldus ABP. De bedrijven waarin het belegt, moeten bovendien de mensenrechten respecteren en goede arbeidsvoorwaarden hebben. Daarnaast wil het fonds meer geld steken in bedrijven die werken aan hergebruik van grondstoffen en verantwoorde voedselproductie en in bedrijven die via digitalisering oplossingen zoeken om klimaatverandering en grondstoffenschaarste tegen te gaan.