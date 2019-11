ABN Amro liet na 5 miljoen klanten apart te screenen en bestempelde ze als ‘betrouwbaar’

Meer vrouwen voorzien in eigen levenson­der­houd

20 november Vrouwen hebben steeds vaker voldoende inkomen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, dat zich baseert op cijfers van de Emancipatiemonitor. Bij vrouwen met een partner en minderjarige kinderen is het aandeel economisch zelfstandigen het sterkst gestegen, namelijk van 57 procent in 2011 naar 65 procent in 2018.